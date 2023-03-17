Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ilk defa gerçekleşebilecek bir ihtimal

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:10

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:27

Seçimlere 2 aydan az bir süre kala çeşitli araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçlar ve sokakta görülen durum, iktidar cenahındaki köşe yazarlarınca da kabul görmeye başladı.

AKP'ye yakın "düşünce" kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) genel koordinatörü Burhanettin Duran, bugün Sabah gazetesinde (17 Mart Cuma) kaleme aldığı "Anket savaşları ve sessiz kritik seçmen" başlıklı yazısında, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ilk defa gerçekleşebilecek bir ihtimal olduğunu" dile getirdi.

Duran'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta belli olması ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ilk defa gerçekleşebilecek bir ihtimal. Meclis aritmetiğinin belli olduğu durumda seçmen ikinci turda Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu tercih eder sorusuna geçmişe bakarak yorum yapamayız.

Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı, Meclis'te çoğunluk oluşturursa seçmen hangi adayı, ne saikle seçer? Bu pratiği eğer seçimler ikinci tura kalırsa ilk defa göreceğiz

Her iki ittifak da adayını ilk turda seçtirmek için elinden geleni yapacak. İki ana ittifak dışı kalan partilerle yapılan görüşmelerin ana gayesi de bu zaten."