Bursa Valiliği toplantıyı AKP'lilerle yaptı, CHP'li milletvekillerinden sert tepki geldi

Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Bursa Valisi’nin başkanlığında yapıldı.

İlgili toplantının fotoğrafları, valiliğin resmi sosyal medya hesabından "Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Sayın Valimizin başkanlığında; Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı, ilgili kurum temsilcileri ve bölge muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi" ifadeleriyle paylaşıldı.

Ancak valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarında, toplantıda milletvekili olarak yalnızca AKP'li isimlerin yer aldığı görüldü.

CHP'li Bursa milletvekilleri, toplantıya davet edilmediklerini belirterek valiliğe tepki gösterdi.

İşte vekillerin tepkileri:

Orhan Sarıbal: Bursa Valiliği'nin Kuzey Çevre Otoyolu projesi için düzenlediği ve “Bursa milletvekilleri” ifadesiyle duyurulan toplantıya, CHP Bursa Milletvekilli olarak davet edilmedim.

Bu durumda doğru tanım; "AKP Bursa Milletvekilleri" olmalıydı. Kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda, siyasi irade adına yalnızca AKP İl Başkanı ve AKP milletvekillerinin bulunması; kamusal karar süreçlerinin nasıl tekleştirildiğini ve daraltıldığını açıkça göstermektedir. Eşit temsil yoksa demokrasi yoktur; çoğulculuk yoksa kamu iradesi yoktur.

Kayhan Pala: “Bursa milletvekilleri” yazılması yanlış olmuş, “Bursa AKP milletvekilleri” diye yazılmalıydı. Çünkü Bursa CHP Milletvekili olarak bu toplantıya davet almadım. Hava kirliliği toplantısında da aynı tutum sergilenmişti. AKP il başkanının bu toplantıda ne işi var?

Hasan Öztürk: Metin yanlış olmuş. Bursa Ak parti milletvekilleri olmalıydı. Bursa CHP milletvekili olarak valiliğimizin Bursa ile ilgili sorunlarının görüşmelerine hiç davet edilmedim, bu toplantıya da davetli değildik. Ve Kuzey Çevre Otoyolu ve sonradan müteahhitin isteği ile belirlenen güzergahın Bursa’nın en değerli tarım arazilerinin en az iki katının yola feda edilmesinin önüne geçilmiş ve ilk güzergaha dönülmesi kabul görmüştür. Müteahhitin isteği değil, köylülerimizin, Bursalıların isteği olmuştur.

"PARTİ DEVLETİ HEVESİNİZİ KURSAĞINIZDA BIRAKTIK"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a "Vali Bey; 'Mensubu olduğunuz iktidar' dediğimde alınmayacağınızı, aksine bundan gurur duyacağınızı biliyorum" diyerek şöyle seslendi:

"Öyleyse açık konuşalım. Sizin ve mensubu olduğunuz o yapının hazımsızlığına rağmen, Bursa halkı kararını vermiş; şehri yönetme yetkisini CHP'li Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve ilçe belediye başkanlarımıza teslim etti. Ayrıca Bursa’nın CHP’li vekillerinin olduğunu, bir sonraki seçimde sayısını arttırarak hatırlatacağımızı da sakın aklınızdan çıkartmayın! 'Parti devleti' hevesinizi kursağınızda bıraktık, bırakmaya da devam edeceğiz."