‘Parti devleti’ ve öncü muhalefet

10 Nisan 2025 Perşembe

İnsanlar, “Bravo Özgür Özel’e, hiç beklemiyorduk bu performansı!” diyorlar ya? İzninizle 9 Kasım 2023 tarihindeki Cumhuriyet makalemin başlığını hatırlatıyorum: “Özgür Özel emanetçi değil, gerçek başkan olacak!”

CHP kurultayına gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndayım. Malum kanallar açık: TRT, ATV, TRT Haber, CNN, NTV... Akıl almaz bir propaganda mekanizması, saatte 350 km ile resmi geçit yapıyor. Gözüm alt yazılara takılıyor: “Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu”, “Belediye’de geceleri gizli toplantı yapıyorlardı”, “Pikaçu Washington’da da görüldü”, “Aynı baz istasyonlarından konuşma yapmışlar.” FETÖ dönemlerinin en meşhur kumpas cümlesi bu! Bu kanalları normalde izlemediğimiz için vahametin boyutlarını algılayamıyoruz.

Cem Küçük bir yayında özetle neler söylüyor: “Boykot, CHP’nin işi. Sen eğer CHP’liysen kusura bakma kardeşim TRT’de siyasi görüş belirtemezsin çünkü Özgür Özel TRT izlemeyin diyor. (...) CHP devlet çöksün istiyor. Vatandaşın söylediği önemsiz çünkü o vatandaş azınlık, onların bir önemi yok bu ülkede. CHP, ekonomi batsın diye yapıyor bunları. (...) Sen devlet televizyonunda çalışıyorsan CHP propagandasına destek veremezsin, destek verirsen kovulursun, hak etti.” Burada ana konu, Aybüke Pusat. Bir parti devleti tasarlanıyor ve uygulamaya konuyor. Eğer iktidarı savunmuyorsanız ne sosyal medyada fikrinizi söyleyebilirsiniz ne de konteyner kentlerde. “Merhaba kent sakinleri, siyasi partiler için imza toplamak yasaktır. İmza verenler ve imza toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır.” İşte AKP demokrasisi!

İmamoğlu’ndan ne kadar korktular diyoruz ya... 22 yaşındaki Berkay Gezgin’den bile o kadar korktular ki şimdi ona siyaset yasağı getirmeye çalışıyorlar! Saraçhane günleri yaşanırken, Berkay Gezgin’in Twitter hesabına yazdım ve kendisine destek verdim. Ertesi gün İBB binasında, belki 1.94 boyunda bir genç gülümseyerek yanıma geldi, “Ben Berkay Gezgin, dün gece yazıştık” diye söze başladı. Sarıldık, harika sohbet ettik ayaküstü. Berkay’ı o gece göz altına aldılar. CHP yine harika bir hamle yaparak kendisini parti meclisine seçerek hem gençlerin bir temsilcisini içine aldı hem de hayatı karartılmaya çalışılan Berkay’a el uzattı. Tacizle, dayakla rastgele topladılar yüzlerce genci. Şimdi de Silivri’de çok zor şartlarda kalıyorlar.

Erdoğan, Özel’in kendisine cuntacı demesine dava açmış. Özel’in savunması ise tek kelimeyle mükemmel: “Bana böyle bir dava açılırsa bunu derhal Devlet Bahçeli’ye rücu edeceğim çünkü Erdoğan’a ilk darbeci diyen sayın Bahçeli’dir”.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 77 gündür tutukluyken nihayet hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası isteyen iddianame karşısına çıkabildi. “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” ne kadar da kolay her yere dağıtılabilen bir suçlama? Özdağ’ın savunması sırasında duruşma salonunda olanlar, orada bir tarih dersi alacaklar!

Adalet Bakanlığı önünde demokrasi nöbeti tutan Mahmut Tanal’ın kurduğu çadır polislerin zoruyla söküldü. Kim, hangi yetki ile milletin vekiline karşı polisin müdahalesi için emir verebiliyor, bunu herkes merak ediyor! Hadi, “normal” demokratik bir ülkede bunu yapın bakalım!

CHP KURULTAYINDAN NOTLAR

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, iktidarın CHP’ye kayyum atama senaryosuna karşı güçlü bir satranç hamlesiydi. Bu ortamda Özel’e karşı adaylığını koyma gafletinde bulunan iki CHP’linin burada adını anarak onları daha fazla yıpratmak istemiyorum. Ama siyasi bilinç ve tecrübe noksanlıkları beni de dehşete düşürdü. Şu anda CHP’nin içinde net olarak iki önemli lider var: Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ve genel başkan Özel! Seçimlere gelince bilim ve kültür platformunda Özel’in listesinde yer alan Örsan Öymen’in seçilememesi benim için şaşırtıcıydı.

ÜYE PATLAMASI

Demokratik Dijital Devrim Tüzüğü’nün (D3) en önemli maddesinin ilk örneğini İmamoğlu’nun CHP cumhurbaşkanı adayı olarak seçilme sürecinde gördük, CHP’nin kayıtlı üyelerinin neredeyse tamamı oy kullandı. O maddeyi yıllarca çalışarak hazırlamış bir insan olarak CHP’nin bu yöntemi uygulaması halinde üye sayısının patlama yapacağını defalarca bu sütunda belirtmiştim. Şayet D3 tüzüğünde önerilen bütün parti yöneticilerinin aynı metotla seçilmesi sistemine geçilirse kemerlerinizi bağlayabilirsiniz! CHP’nin üye sayısı yukarıda anlattığım gibi 15 milyonu da geçer!

PARDON AMA SİZİN ADAYINIZ DA KİM ACABA?

Erdoğan’ın önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde “şayet katılabilirse” dişine göre bir rakip istediğini çok iyi biliyoruz. Özel soruyor: “Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu, acaba sizin adayınız kim?” Bu soruya gösterilen uzun sessizliği İmamoğlu’nun sözleriyle bozalım: “Korkunun ecele faydası yok. Öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin!”

İmamoğlu Silivri’den çıktığında çok daha güçlü bir lider olarak halkının karşısında olacak. Gerçekten inanıyorum ki her şey çok daha güzel olacak.