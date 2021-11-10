Bütçe görüşmelerinde "İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak" protestosu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP ve HDP milletvekilleri, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini, “İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak” pankartlarıyla protesto etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın sunumu ile başlayan görüşmelerde, CHP ve HDP milletvekilleri Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etti.
Bakan Yanık, sunumunu yaptıktan sonra; CHP ve HDP'li milletvekilleri ayağa kalktı ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak”, “Kadın Yoksullaşmasına Hayır”, “Kadınlar İçin Adalet”, “İstanbul Sözleşmesi'ni Geri Getireceğiz, Uygulayacağız” yazılı pankartlar açtı.
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