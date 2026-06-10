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‘Butlan’ yönetimi ihracını istedi… CHP’li Aytekin’den sert tepki: 'Bir taneniz bile demedi mi...'

‘Butlan’ yönetimi ihracını istedi… CHP’li Aytekin’den sert tepki: 'Bir taneniz bile demedi mi...'

10.06.2026 18:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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‘Butlan’ yönetimi ihracını istedi… CHP’li Aytekin’den sert tepki: 'Bir taneniz bile demedi mi...'

Butlan yönetiminin 9 CHP’li milletvekili hakkında ‘ihraç talebinde’ bulunmasına ilişkin, söz konusu isimler arasında yer alan CHP milletvekili Ensar Aytekin sert tepki gösterdi.

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Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada 9 CHP’li milletvekili tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Bu isimler arasında yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından, partinin tüzüğünü paylaşarak sert tepki gösterdi.

Aytekin şunları yazdı: 

“Gerçekten 63/5 ten mi işlem yaptınız? 

Bir taneniz bile demedi mi bu  madde milletvekillerine uygulanamaz diye. 

Üstelik oy birliğiyle öyle mi? 

Yazık size ya!”

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