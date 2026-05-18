ByLock kullanıcılarına operasyon: 7'si aktif kamu görevlisi 24 kişi hakkında gözaltı kararı

18.05.2026 09:52:00
FETÖ'nün kamudaki "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7’si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon yapıldı.

Başsavcılık talimatı doğrultusunda, Millî İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının tespit edildiği, ayrıca mahrem sorumlu ve operasyonel hat irtibatlarının bulunduğu öğrenildi.

7'Sİ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

Bu kapsamda 7’si aktif kamu görevinde bulunan toplam 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 11 ilde 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

