Çağdaş Gazeteciler Derneği: Özlem Gürses derhal serbest bırakılmalıdır

Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:44

Güncelleme: 21.12.2024 - 10:44

Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Derneğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada hedef haline getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifade vermek üzere çağrılması halinde gidebilecekken, hiçbir kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali de olmadan, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Bu keyfi ve orantısız müdahale, hukuk kurallarının özellikle gazeteciler için nasıl çiğnendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizde basın özgürlüğü, giderek daha da baskı altına alınmakta, gazeteciler korku ve tehditlerle sindirilmeye çalışılmaktadır. Özlem Gürses derhal serbest bırakılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında, kendi YouTube kanalı TV OZ'de yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" şeklindeki sözleri üzerine resen soruşturma başlattı