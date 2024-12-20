Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yayınladığı videoda TSK ile ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 20.12.2024 - 21:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında, kendi YouTube kanalı TV OZ'de yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" şeklindeki sözleri üzerine resen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, Özlem Gürses'in kullandığı ifadelerle, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği" iddialarını öne sürerek Gürses hakkında, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, Özlem Gürses'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.


Etiketler: #Özlem Gürses #gözaltı #youtube

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