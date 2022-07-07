Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi: Valilik açıklama yaptı
Gaziantep'te benzin döküp, cami kapısını ateşe verdiği iddia edilen E.A. (50), yakalanıp gözaltına alındı.
Gaziantep Şehitkamil'e bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkeş Eruslu Camisi'nin kapısına benzin döküp, ateşe verildiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.
Polis de şüphelinin E.A. olduğunu tespit ederek yakaladı. Emniyete götürülen E.A.'nın, 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak' suçlarından 3 kaydı olduğu belirlendi.
VALİLİK: OLAY ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR
Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da "15 Temmuz Mahallesi Ökkeş Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine emniyet ekiplerimiz belirtilen adrese gitmiş ve E.A. (50) isimli şahsın caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A.'nın kasten yaralama-basit yaralama ve halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçundan 3 ayrı suç kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir" denildi.
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