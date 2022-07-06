AKP'li Çekmeköy Belediyesi okulları ve camileri sattı: 53 milyon TL değerinde

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:24

Son aylarda halkın başlattığı park mücadelesi ile gündemden düşmeyen İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi yine tartışma yaratacak bir karara imza attı. Belediye, üzerinde okul, cami ve aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu birçok arazisini hazineye vergi borçları karşılığında ve boş yeni arazi almak için hazineye sattı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP’li Çekmeköy Belediye Meclisi’nin dün gerçekleşen temmuz ayı toplantısında CHP’li ve İyi Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP ve MHP grubunun oy çoğunluğuyla kabul edilen teklifle belediye mülkiyetindeki araziler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak’a devredildi. Devredilen 8 araziden 2’sinin üzerinde cami, 3’ünde aile sağlığı merkezi, 2’sinde ilkokul ve 1’inde de imam hatip lisesi yer alıyor.

Belediye üzerinde cami, okul ve aile sağlığı merkezilerinin yer aldığı ve 53 milyon 96 bin TL değerindeki toplam 11 bin 435 bin metrekarelik arazileri Milli Emlak’a devretmesinin karşılığında ise mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan iki araziyi aldı. Bu iki arazinin toplam büyüklüğü ise 7 bin 175 bin metrekare olarak açıklandı. Bu iki arazinin boş olduğu, birinin imar planlarına ticaret alanı diğerinin ise konut alanı olarak işlendiği ifade edildi.

CAMİLERİ DE SATTILAR

Belediyenin iki boş arazi almak için sattığı 8 taşınmazı şu şekilde:

•Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

•Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu

•3’nolu Aile Sağlığı Merkezi

•7’nolu Aile Sağlığı Merkezi

•Aile Sağlığı Merkezi

•Taşdelen Çeray Camii

•Alemdağ Merkez Camii

•Üzerinde yapı yok ama imar planlarına ilkokul alanı olarak işaretli

Öte yandan belediye 7 bin 175 bin metrekare yüzölçümlü iki taşınmazını da Milli Emlak’a 38 milyon 5 bin TL’lik vergi borcu karşılığında devretti. Bu iki araziden birinin üzerinde Nesrin Uçaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer alırken diğerinin üzerinde ise aile sağlığı merkezi yer alıyor.

Çekmeköy Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla ise yaptığı konuşmada, üzerinde cami, okul ve aile sağlığı merkezinin bulunduğu taşınmazların satışına sert bir şekilde tepki gösterdi. CHP’li Yayla konuşmasında, “Kaynak yaratmak için kamuya ait yerleri kamuya satıyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor, kamu malları sistematik olarak yağmalanıyor ve satılıyor. Okul yerlerini, cami yerlerini, sağlık ocağı yerlerini satarak, arsa lobilerinin önüne koyarak bir arsa vurgununa yol açıyorsunuz. Vergi borçlarına karşılık, okul ve sağlık ocağı yerini satıyorsanız verginizi ödemek için bütçeden ayırdığınız 38 milyon TL’yi parayı nereye harcayacaksınız?” ifadelerini kullandı.

İKİ ARAZİYİ DE TAKASLA ALDI



Çekmeköy Belediyesi 2021 yılının Ocak ayında üzerinde ilkokul, ortaokul ve meslek lisesinin bulunduğu tam altı ayrı taşınmazı Hazine’ye satmıştı. Ardından da BirGün’ün ulaştığı tutanaklarda ise AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin okul arazilerini satarak hem vergi borcunu sildirdiği hem de ranta uygun arazilerle takas ettiği ortaya çıkmıştı. Belediye, okul arazilerinin karşılığında Hazine’den Ömerli Mahallesi’nde 9 bin 61 metrekare ve 7 bin 454 metrekare büyüklüğünde iki araziyi de takasla aldı. Belediye bu yılın ocak ayında ise bu iki araziyi “Kamu hizmetine kaynak sağlanması amacıyla” satışa çıkardı.

Fotoğraf: Belediye