Canan Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama: 'Görevimizin başındayız'

14 Haziran 2022 Salı, 11:45

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğini düşürdü. Kararın CHP Genel Merkezi’ne gönderildiği bildirildi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Kaftancıoğlu cephesinden karara ilişkin ilk açıklama Cumhuriyet'e geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Genel başkanımız daha önce bu konudaki tavrını net olarak ortaya koymuştu. Bizi bağlayan bir durum yok. Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.