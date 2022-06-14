Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

ANKA
14 Haziran 2022 Salı, 11:24
Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Abone Ol google-news

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğini düşürdü. Kararın CHP Genel Merkezi’ne gönderildiği bildirildi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler