Canan Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir düğünde renkli anlar yaşandı. Kaftancıoğlu, "Kendimi kıdemli bir nikah şahidi olarak adledebilirim. Zaten bu aralar ya kıdemli sanık oluyorum ya da kıdemli nikah şahidi bakalım" dedi.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti.
Geçen günlerde infaz işlemi tamamlanan ve dört saat tutuklu kalan Kaftancıoğlu, bir nikah törenine katıldı.
Renkli anlar yaşanan törende Kaftancıoğlu, 'kıdemli' esprisi dikkat çekti.
"SONU HAYROLA"
"Kendimi kıdemli bir nikah şahidi olarak adledebilirim" diyen Kaftancığlu, "Zaten bu aralar ya kıdemli sanık oluyorum ya da kıdemli nikah şahidi bakalım sonu hayrola" dedi.
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