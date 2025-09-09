Cumhuriyet Gazetesi Logo
Canan Kaftancıoğlu'ndan Tarık Toros'a 'kayyum' tepkisi: Ulan FETÖ'cü yavşak, elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım…

Canan Kaftancıoğlu'ndan Tarık Toros'a 'kayyum' tepkisi: Ulan FETÖ'cü yavşak, elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım…

9.09.2025 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Canan Kaftancıoğlu'ndan Tarık Toros'a 'kayyum' tepkisi: Ulan FETÖ'cü yavşak, elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım…

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla başlayan olaylarla ilgili tavrı gündem olan eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ firarisi Tarık Toros'un konuyla ilgili yaptığı yoruma ağır sözlerle tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme tarafından görevden alınıp yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasından sonra eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olayı nasıl değerlendirdiği merak konusu olmuştu.

Kaftancıoğlu, bunun üzerine dün sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerine paylaştığı mesajda şunları yazmıştı:

"Kıymetli yol arkadaşlarım; Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim;

Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz)

Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…

'Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar.' Michalengelo"

"ELBİRLİĞİYLE HALKA NELER ETTİĞİNİZİ UNUTMADIM"

Canan Kaftancıoğlu, bu açıklaması üzerine, FETÖ firarisi Tarık Toros'un kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Toros'un yorumunu içeren videoyu paylaştığı mesajında şunları yazdı:

"Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim…

Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız.

Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da ‘size ne oluyor?’ onu hala anlamadım.

Sizlere benzemem. Ne işbirlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım.

Bugünün faşist AKP iktidarını sizlerin, sizleri de oralara kimlerin getirdiğini ve elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım hala…

Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!"

Kaftancıoğlu'nun X hesabı üzerinden alıntıladığı videoda Tarık Toros, "Tehdit almış olabilir, hakkında davalar var, o davalardan dolayı cezaevi ile tehdit edilmiş olabilir. Bilmiyorum, benimki spekülasyon. Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin'e evet demedi, ama hayır da demedi" yorumunu yapıyordu.

 

İlgili Konular: #canan kaftancıoğlu #Özgür Çelik #tarık toros

İlgili Haberler

'Gürsel Tekin' iddiasını reddetmişti... Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu: 'Beni hiç kimsenin susturamayacağını iyi bilirsiniz!'
'Gürsel Tekin' iddiasını reddetmişti... Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu: 'Beni hiç kimsenin susturamayacağını iyi bilirsiniz!' Kayyum Gürsel Tekin'e CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giderken eşlik edeceği iddiası eski basın danışmanı tarafından yalanlanan Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Çarpıcı iddia... Gürsel Tekin, il binasına Canan Kaftancıoğlu'yla gidecek!
Çarpıcı iddia... Gürsel Tekin, il binasına Canan Kaftancıoğlu'yla gidecek! CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü eski il başkanlarıyla birlikte il binasına gideceği iddia edildi. CHP’liler ise binada nöbet tutarak kayyımı içeri almayacaklarını belirtti.
Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için oyunu kullandı!
Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için oyunu kullandı! Önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane’deki sandıkta oyunu kullandı.