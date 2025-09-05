Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çarpıcı iddia... Gürsel Tekin, il binasına Canan Kaftancıoğlu'yla gidecek!

5.09.2025 09:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü eski il başkanlarıyla birlikte il binasına gideceği iddia edildi. CHP’liler ise binada nöbet tutarak kayyımı içeri almayacaklarını belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve pazartesi günü il binasına gideceğini duyuran Gürsel Tekin’e, eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu’nun da eşlik edeceği ileri sürüldü.

TARİH VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den randevu isteyeceğini duyuran Tekin, partiyi barıştıracağını ve parti içindeki kavgaları bitireceğini savunmuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu paylaşımında şunları kaydetti:

“Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu hep birlikte İstanbul il Başkanlığına gidecek.”

Kaftancıoğlu'nun ise, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı aktarıldı.

CHP'LİLER İL BİNASINDA NÖBETTE!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasının ardından CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'e yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

Kayyum kararının ardından il binasında nöbete başlayan CHP’liler, Tekin'in binaya girişine izin vermeyeceklerini belirtiyor.

8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyuran Gürel Tekin’e, mahkeme tarafından görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

