Canan Kaftancıoğlu 'siyasi yasak' sonrası konuştu: 'Siyasi intikam alınmaktadır'

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:50

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğini düşürdü. Kararın CHP Genel Merkezi’ne gönderildiği bildirildi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.

"BU HALK İKTİDARI GÖNDERECEK"

Kaftancıoğlu; siyasi yasak, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP'nin politikaları hakkında Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuştu.

İstanbul'da ev ev gezerek vatandaşın nabzını tuttuklarını söyleyen Kaftancıoğlu, seçim için iddialı olduklarını belirtti. Kaftancıoğlu, “Seçim olacak ve göreceksiniz bu halk sayesinde olacak, bu halk iktidarı gönderecek. Çok iddialı söylüyorum birlikte başaracağız” dedi.

"SİYASİ İNTİKAM ALINMAKTADIR"

Davalarla yıldırılmaya çalışıldığını söyleyen Kaftancıoğlu, “Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kadın sürekli davalarla yıldırmaya çalışılıyorsa ve hukuk da bunun aracı yapılıyorsa bunun tek bir cevabı vardır; ya bir siyasi intikam alınmaktadır ya da bu kişinin veya partinin siyasetini risk olarak görüp başka türlü durduramadıklarını gösterir” diye konuştu.

"GİDERAYAK YANGINDAN NASIL MAL KAÇIRABİLİRİZ DUYGUSUYLA YAPILIYOR"

Kaftancıoğlu, hakkında verilen cezanın arkasında AKP'nin İstanbul seçimini kaybetmesi olduğunu savundu. Kaftancıoğu, "Devletlerin dini adalettir, adalet bir siyasi düşünceye ya da iktidarın bakışına göre ya da herhangi birinin isteğine göre şekillenemez. Hukuk herkese eşit şekilde uygulanmalıyken AKP iktidarı döneminde hukuk öylesine araçsallaştırıldı ki Cumhurbaşkanı rahatlıkla ‘Ben savcılara talimat verdim, Bronson çıkmayacak’ diyebiliyor, daha acı olan; yargıda görev alan yargı mensupları da kendilerini kraldan çok kralcı yaklaşımlarıyla da hukuka göre değil ‘Acaba hangi kararı alırsak saray bize kızar veya sarayın hoşuna gider’ anlayışına göre karar vermek zorunda kalabiliyorlar" dedi.

Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yapılanlar tamamen gideceklerini kendileri de görüp giderayak yangından nasıl mal kaçırabiliriz duygusuyla yapılıyor, bu tespiti yapalım. İkincisi; 6'lı masa iktidarın bütün bu olanlarla, hukuksuz adımlarıyla ilgili süreçleri olmayan yargıya, hukuka rağmen yürütüyor."