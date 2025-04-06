Candaş Tolga Işık'tan 'Mahir Polat' çağrısı: 'Size yalvarıyorum...'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:24

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:32

'Saray' talimetıyla İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanlananlardan biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat olmuştu.

Ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı.

23 Mart’ta tutuklanan Mahir Polat, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kalp rahatsızlığı sebebiyle anjiyo geçirmişti.

Tansiyonu 24’e kadar yükselen Mahir Polat geçen gün yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Polat’ın avukatı Erkam Erdem yaptığı açıklamada, “Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı" ifadelerini kullanmıştı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK: SİZE YALVARIYORUM...

Mahir Polat’ın tahliye edilmesi için başatılan kampanyaya gazetci Candaş Tolga Işık da katıldı.

Işık, “Allah aşkına Peygamber aşkına inandığınız ne varsa onun aşkına Mahir Polat’ı serbest bırakın. İnsaniyet namına yalvarıyorum Mahir Polat’ı serbest bırakın. Mahir Polat’ı Serbest bırakın. Mahir Polat’ı serbest bırakın. Mahir Polat’ı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık, “Onu bırakıp seni alsınlar” diyen bir kullanıcıya da cevap verdi.

Teklifi kabul ettiğini söyleyen Işık, “Bunu buraya kayda geçsin diye yazıyorum. Olur Selim Bey. Böyle bir pazarlık söz konusuysa 1 saniye itiraz edersem namussuz şerefsizim. Adam ölüyor, ölüyor. Hiç mi Allah korkunuz yok. Adam ölüyor” dedi.