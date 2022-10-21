Canlı yayında şiddet gündem olmuştu: Latif Şimşek'in darbedilmesine ilişkin davada tahliye kararı

21 Ekim 2022 Cuma, 12:41

Televizyon programında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile tartışan gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emrah Topal suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Emrah Topal (41) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Latif Şimşek duruşmaya katılmadı. Şimşek'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül ile Topal'ın avukatı Çağdaş Çelik duruşma salonunda hazır bulundu.

"BUNDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM"

Tutuklu Emrah Topal savunmasında, "Olay günü anlık gafletle öfkemi kontrol edemeyip maalesef müştekiye yönelik fiziki müdahalede bulundum. Bundan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm. Bu konuda başka herhangi bir savunma yapmak istemiyorum. Hakkımda hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmış ise de kesinlikle müştekiye hakaret etmedim. Müştekiyi tehdit etmedim. Ortamda doğal olarak bir ses yükselmesi vardı ama benim müştekiye yönelik hakaret ve tehdidim olmamıştır. Şuan da yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada iki kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, Topal'ın, Latif Şimşek'e vurduğunu gördüklerini, ancak tehdit, hakaret ettiğine şahit olmadıklarını ve üzerinde silah görmediklerini söylediler. Bir tanık ise Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i darp ederken aynı anda küfür de ettiğini belirtti.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Şimşek'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Şikayetimiz devam etmektedir. Dosyada mevcut görüntü çözümünün hatalı olduğunu düşünüyoruz. CD'nin yeniden çözümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLULUĞUNUN SONA ERDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Emrah Topal'ın avukatı Çağdaş Çelik ise "Müvekkilim 2 aydır tutuklu. Dosyada tehdit ve hakaret suçu oluşmamıştır. Dosyada oluşan üst sınırı 2 yıl olan basit yaralama suçudur. Kendi isteğiyle vazgeçtiği bir durumdan dolayı, saçma sapan ifadeler yüzünden 2 aydır tutukludur. Tutukluluğunu sona erdirmenizi talep ediyorum" diye konuştu.

Savcı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Emrah Topal'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme, Topal'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Gündeme Dair" programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı, diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği belirtildi. Şüpheli Topal'ın, Latif Şimşek'e sinkaflı küfür de ettiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine göre şüphelinin şikayetçiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eliyle yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği, ancak diğer şahısların araya girdikleri kaydedildi. Adli Tıp raporunda şikayetçinin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Şüpheli Emrah Topal'ın ifadesinde, olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için şikayetçiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediğine yer verildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine şüpheli Emrah Topal hakkında "Basit Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar cezası talep edildi.