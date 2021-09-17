Çarpıcı iddia: İktidar KHK'liler için çalışma başlatıyor

17 Eylül 2021 Cuma, 15:51

15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kamudan ihraç edilenler için iktidarın yeni bir çalışma başlattığı iddia edildi.

İddia, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete'de yer aldı. Gazetenin "kulis haber" olarak yayınladığı haberdeki iddiaya göre muhalefet partilerinin KHK’lilerle ilgili "söylem üstünlüğünü eline geçirmesi"nden rahatsız olan iktidar, AKP'lİ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle harekete geçmeye hazırlanıyor.

"Darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar KHK mağduru olanlarla ilgili hiçbir adım atmayan iktidarın muhalefeti boşa düşürmek istediği" belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmayan KHK mağdurlarıyla ilgili ise iktidarın sessizliği devam ediyor. Ancak son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar ile muhalefet partilerinin KHK’lılarla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması üzerine iktidarın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Araştırma şirketleri ve hukukçular tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında daha önce topyekûn AKP’ye oy veren KHK’lı ve yakınlarının yüzde 98’inin başka partilere oy vereceğinin ortaya çıkması iktidarı endişeye sevk etti. Araştırmalar, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra AKP’nin suçlu ile suçsuzu ayıracağını bekleyen KHK’lıların, umduğunu bulamayınca başka partilere yöneldiğini gösteriyor. Bu süreçte muhalefet partilerinin de KHK’lılarla ilgili çalışmalar yapması ve iktidara geldiklerinde yeniden adil bir şekilde yargılanacaklarının sözünü vermesi ise iktidarı iyiden iyiye tedirgin etti"

ERDOĞAN’DAN 'HAZIRLIK YAPIN' TALİMATI

Haberde, son dönemlerde KHK’lilerle ilgili muhalefetin söylem geliştirmesi ve yapılan kamuoyu araştırmalarında ibrenin muhalefete dönmesi üzerine Erdoğan’ın harekete geçeceği belirtildi. Erdoğan’ın "muhalefeti boşa düşürmek" için yakın çalışma arkadaşlarına KHK ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verdiği ve bu çalışmayı çok uzatmadan tamamlayıp, "KHK’li ve yakınlarının gönlünü tekrar kazanmayı" amaçladığı ifade edildi

İktidarın yapacağı çalışmanın ise Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı “Üstü ihanet, ortası ticaret, altı ise ibadet” tanımlaması üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı kaydedildi.