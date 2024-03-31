Çatalca 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Çatalca'da seçimi kim kazandı? Çatalca Belediye başkanı kim oldu?
Çatalca seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Çatalca'da hangi aday ne kadar oy aldı? Çatalca Belediye başkanı kim oldu?
Çatalca yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Mesut Üner
CHP
Erhan Güzel
İYİ Parti
İsmail İp
Yeniden Refah
Ali Açıkgöz
Zafer Partisi
Muzaffer Karışık
Saadet
Yaşar Buruneren
Memleket
Gökhan Çavuşdağ
Büyük Birlik
Selen Özelkara
HÜDA PAR
Selahattin Yüce
DEVA Partisi
Mehmet Selim Tahincioğlu
ÇATALCA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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