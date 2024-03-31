Çatalca 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Çatalca'da seçimi kim kazandı? Çatalca Belediye başkanı kim oldu?

Çatalca seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Çatalca'da hangi aday ne kadar oy aldı? Çatalca Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:04
Çatalca 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Çatalca'da seçimi kim kazandı? Çatalca Belediye başkanı kim oldu?
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Çatalca yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Mesut Üner

CHP

Erhan Güzel

İYİ Parti

İsmail İp

Yeniden Refah

Ali Açıkgöz

Zafer Partisi

Muzaffer Karışık

Saadet

Yaşar Buruneren

Memleket

Gökhan Çavuşdağ

Büyük Birlik

Selen Özelkara

HÜDA PAR

Selahattin Yüce

DEVA Partisi

Mehmet Selim Tahincioğlu

ÇATALCA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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