04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:33

Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'li vekillere seslendi ve "Halk TV’ye çıkın, FOX TV’ye çıkın" dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen, bir dönem FETÖ'ye yakın açıklamaları gündem olan Cem Küçük, "AK Partili vekil ve yöneticiler medyayı kullanmalı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında, AKP medyasının eskisi gibi etkili olmadığını söyledi.

Polisin yakaladığı belgelerde Adnan Oktar ile yakın ilişkisi çıkan Cem Küçük, AKP'yi uyardı ve "Şu saatten sonra artık geri dönüş yok. 2023 seçimlerinin telafisi yok..." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ün yazısı şöyle:

"Seçimlere tam 19 ay var, tabii biraz daha öne çekilmezse. Pandemi sürecinden geçiyoruz, durum ağır. Piyasada iş var ama maliyetler yüksek. Alım gücü ve yüksek enflasyon da insanları etkiliyor.

İnsanlar AK Parti’den; ama esas Erdoğan’dan vazgeçmiş değil. Tabii cepleri etkilenmemeli. Bu minvalde en büyük sorumluluk AK

Partili vekil, belediye başkanı ve parti yöneticilerine düşüyor. Her şeyi Erdoğan’dan beklemek hata.

O yüzden AK Partililerin sosyal medya ve konvansiyonel medyayı iyi kullanması lazım. 'Biz ne yapsak kazanırız' dememeleri gerekir.

Çünkü 2023, 2018 kadar kolay geçmeyecek.

Ayrıca bir iddiayı ya da hizmeti kendi medyanızda anlatsanız bile etkisi bir yere kadar. AK Parti medyası genel olarak etkisi eskisi gibi değil.

Bu gerçeği kabul etmek lazım. Gazete satışları, internet tıklanmaları ve televizyon izlenmeleri ortada.

Bu bakımdan muhalif medyayı da iyi kullanmak lazım... AK Partililer muhaliflere ait her yere çıkmalılar. Yapılan hizmetleri anlatmalılar.

Devasa ve muazzam hizmetler anlatılamıyor.

CHP ve İyi Partililerin de karşısına çıkmalılar. Aradaki farkı halk görürse daha net olur. Hatta yapılan birçok önemli hizmeti de vatandaşlar görüşmüş olur. Herkes her şeyi biliyor değil...

Ben AK Partili vekillerin yerinde olsam teke tek muhalif vekillerin karşısına çıkarım. Halk TV’ye çıkın, FOX TV’ye çıkın. Çatır çatır fikirlerinizi, hizmetlerinizi, yapacaklarınızı anlatın. Hatta en uç kanal hangisiyse ona bile gidin. Mesela Habertürk’e AK Partili vekiller niye çıkmaz anlamış değilim.

Sadece 'şu ili ziyaret ettik, şu cenazeye katıldık, bu nikâhı kıydık'la bu iş olmaz. Sosyal medyada böyle paylaşımların hiçbir anlamı yok. Benden söylemesi. Muhaliflere çıkmak her zaman daha büyük sinerji ortaya çıkarır. Halk böyle tartışmalardan daha çok etkilenir ve partisine daha çok bağlanır.

Şu saatten sonra artık geri dönüş yok. 2023 seçimlerinin telafisi yok..."