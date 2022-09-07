Cem Küçük 'Erdoğan'ın rakip olarak çekineceği' adayı açıkladı: 'Sağ görüşlü bir adaydan çekinebilir'
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir canlı yayın programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kendisine benzeyen sağ görüşlü birinden çekinebileceğiniz iddia etti.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TV100'de katıldığı bir canlı yayın programında seçimlerdeki adaylıklarla ilgili dikkat çeken bir iddia bulundu.
Küçük, Erdoğan'ın seçimlerde sağ görüşlü bir adaydan çekinebileceğini ifade etti.
Küçük, şöyle devam etti:
"AK Partililere sorsanız Kemal Bey’i ister. Tayyip Bey de böyle ister fakat Erdoğan’a benzeyen biri yani sağ tandanslı biri olduğu zaman çekinebilir seçim 2. Tura kalır diye. Kemal Bey 2018’de aday olamadı çünkü Erdoğan’ı yenemeyeceğini biliyordu."
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