Cem Yılmaz kime oy vereceğini açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 21:25
Cem Yılmaz kime oy vereceğini açıkladı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı. 

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.


Cem Yılmaz Kemal Kılıçadaroğlu

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