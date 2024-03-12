Cengiz Topel Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı! Kendi partisinden sert tepki: 'İftira siyasetini meşrulaştırıyor'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:31

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:37

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır İle Taksim Meydanı programının konuğu oldu. Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Yıldırım'a Özgür Özel ve Mansur Yavaş ile görüşüp CHP Mamak Belediye Başkan adayı olmak istediği talebinde bulunup bulunmadığı sorusunu yöneltti. Yıldırım, görüşmeyi doğruladı ancak talebi olmadığını söyledi.

Görüşmede konuşulanları açıklaması durumunda Özel ve Yavaş'ın zor durumda kalacağını iddia etti. Bu soru ve cevap süresinde stüdyoda gergin anlar yaşandı.

"MANSUR YAVAŞ VE EKİBİ BELEDİYE ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ DENETİM KOMİSYONUNA BİR TANE BİLGİ VERMEMİŞTİR"

İYİ Parti ABB adayı Yıldırım, "Bu evrak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kanun gereği oylayarak görevlendirdiği 5 belediye meclis üyesi tarafından düzenlenmiş 2022 yılı denetim komisyonu raporu. İYİ Parti üyesi de var MHP üyesi de var AK Parti üyesi de var. Bu komisyon kurulur, bu kurul yaklaşık 3 ay faaliyetlerine devam eder. Faaliyetleri bittikten sonra bunu Belediye Meclisi Başkanına takdim eder. Belediye Meclisi Başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanıdır" dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç'in "5 kişilik komisyonun içinde kimler var?" sorusuna İYİ Parti ABB adayı Yıldırım, "Tüm partilerden üyeler var" yanıtını verdi.

"ANKARA BELEDİYESİ 308 MİLYAR KAYNAĞIN SADECE YÜZDE 3,27’SİNİ SOSYAL YARDIMLARA HARCAMIŞ"

Yıldırım şöyle devam etti:

"Belediye şirketleri dönem dönem sayıştay şirketleri tarafından denetlenir. Bu denetlemelerde kamuya açık, sayıştayın internet sitelerinde belediye şirketleriyle ilgili tespitlerden aldığımız rakamlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık güncellenmiş rakamlarla 308 milyar TL, bunun içinde de o dönemde sadece belediyenin 9 şirketine ulaşılabildiği için 308 milyar TL’nin bir kaynak harcandığını tespit ettik. 308 milyar 496 milyon TL Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynak harcamış ve bu kaynağın sadece yüzde 3,27’si kadarını sosyal yardımlara harcamış."

"5 MİLYAR 982 MİLYON NEREDE?"

"Siz 5 yıl Ankara’da ‘Biz her kuruşun hesabını veriyoruz. Çok şeffafız, her şey gözetim altında ortada’ ve bir yalan rüzgarıyla belediye yöneteceksiniz. Buna karşılık birisi çıkacak size şunu soracak ‘Emekliye verdiğini ay bazında söyle’ söyleyemeyeceksin. Sonra diyecekler ki ‘Bu şirketlerde 5 milyar 928 milyon bir para belediye kasasında olması gerekirken yok’ soruyoruz bu para nerede?"

"BELEDİYE ŞİRKETİ 5 YILDA '6 MİLYAR 937 MİLYON TL' ZARARA GİRMİŞ"

"Belediye internet sitesinde belediye faaliyet sonuçlarını açıkladı. Şirket borçlarındaki değişim 2019’da belediyenin şirketlerinin toplamı 1 milyar 125 milyon 429 bin TL’yken, 2023’te yani Mansur Bey döneminde 8 milyar 62 milyon 437 bin TL olmuş. Bu belge belediyenin internet sitesinde var. Yani 6 milyar 937 milyon fark oluşmuş."

"İDARELER KAMU KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANMAK VE TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN PARASINI KORUMAKLA MÜKELLEFTİR"

"Denetim komisyonu ne yazmışın yanında bu bilgi ve belgeler gerçek belgeler ve belediyenin vermiş olduğu belgeler. İstasyon Caddesi’nin ihale kayıt numarası 20206567021 ihale kayıt numaralı işten bahsediyorum. Bu işte EKAP’ta kayıtları vardır, yaklaşık 110 milyon TL’lik bir işte 100 milyon TL’lik bir farklı yeni imalat yapılıyor. Bu şu demektir evinize demirden dolap yap deyip fiyatta anlaşıyorsunuz, sonra yolda giderken dolap tahta dolaba dönüyor hal böyle olunca bunu ben savunmam teyit etmesem de bunu söylemem."

MANSUR YAVAŞ'A '308 KİŞİ' SORUSU

"Şu an Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Basın Yayın Dairesinde yaklaşık çalışan personel sayısı 27 kişi. Belediye’nin personel sayısı 27 kişi. Fakat Basın Yayın Dairesi’nde 308 kişi de Belediye şirketleri bünyesinde çalışıyor. Belediye şirketinden herhangi bir hizmet almıyorsun, bunu kendi Belediye’ndeki Basın Yayın Dairesi giderlerinde giderleştiriyorsun.

308 kişi çalıştırıyorsun. Trol ordusu var ya işte bu. Bunlara 5 yılda yaklaşık ödenen para 739 milyon. Güncellenmiş rakamla. İşte Mansur Yavaş Belediyeciliği. Bu 308 kişi niye Basın Yayın Dairesi’nin bütçesinde giderleştirilmiyor? Niye başka şirketin bütçesinde?"

O SÖZLER İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI

Yıldırım'ın Yavaş ile ilgili dile getirdiği iddialar üzerine İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız kampanyasının ilk gününden beri,

Nasıl bir belediye başkanlığı yapacağını, gerçekleştireceği projeleri ve neden “en iyisi” olduğunu anlatmak yerine,

Mansur Yavaş ve yönetiminin özellikle belediye iştiraklerinde gerçekleştirdiğini iddia… — Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki (@ugurhantiryaki) March 11, 2024

Yıldırım'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını seçim kampanya sürecinde dile getirmesiyle ilgili Tiryaki, yöntemi ve dili tasvip etmediğini belirtti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki'nin açıklamaları şu şekilde:

"DİLİNİ VE YÖNTEMİNİ KESİNLİKLE TASVİP ETMİYORUM"

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız kampanyasının ilk gününden beri, nasıl bir belediye başkanlığı yapacağını, gerçekleştireceği projeleri ve neden en iyisi olduğunu anlatmak yerine, Mansur Yavaş ve yönetiminin özellikle belediye iştiraklerinde gerçekleştirdiğini iddia ettiği yolsuzlukları ve usulsüzlükleri anlatıp durmaktadır. Kuruluş sürecinin ilk anından beri emek vermiş bir İyi Partili, Ankara eski il başkanı, hali hazırda GİK üyesi ve Ankaralı bir vatandaş olarak bu kampanya dilini ve yöntemini kesinlikle tasvip etmiyorum. Ancak bu adayın kendi tercihidir, yol kendi yoludur."

"BENİ AHLAKEN VE VİCDANEN RAHATSIZ EDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR BOYUTU BULUNMAKTA"

"Meselenin beni ahlaken ve vicdanen rahatsız eden çok daha önemli bir boyutu bulunmaktadır. Halen İyi Parti Genel İdare Kurulu içerisinde, hatta Genel Başkan yardımcıları içerisinde bizzat kendisi, eşi, çocuğu, yeğeni, kuzeni veya akrabası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi olan insanlar vardır. Bu da gizli saklı değil; açık, aleni ve bilinen bir durumdur."

PEŞ PEŞE SORULAR SORDU

"Bu sebeple buradan muhataplarına sormak istiyorum: Bu kimseler veya yakınları, İyi Parti adayının bahsettiği yolsuzluk iddialarına şimdiye kadar şahit olmuşlar mıdır? Şahit olmuşlarsa neden susmuşlardır? Neden görevlerine devam etmektedirler? Şahit olmamışlarsa, iddialar asılsızsa, niçin bu ithamlara sessiz kalmaktadırlar? Bu tarz bir iftira siyasetini hangi ilkeyle meşrulaştırmaktadırlar?"

"İYİ PARTİ, HİÇ KİMSENİN KİŞİSEL İNTİKAM APARATI OLARAK KULLANILAMAZ"

"İyi Parti, rekabetle hakareti; siyasetle intikamı birbirine karıştıran bir yaklaşıma alet edilemez. Türkiye’yi yönetme iddiasıyla ve yönetebilecek kadrolarla kurulmuş İyi Parti, Hiç kimsenin kişisel intikam aparatı olarak kullanılamaz. Bu yüzden sözü edilen belediye iştirakleriyle ilgili iddialara İştiraklerle yakın ilişkide olduğunu bildiğim İyi Partililer, Ahlaken ve vicdanen kamuoyu önünde yanıt vermekle yükümlüdürler."