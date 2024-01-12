CHP, 242 seçim çevresinde adaylarını belirledi

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde yerel seçim çalışmaları kapsamında merkez yönetim kurulu ve parti meclisi toplantılarına başkanlık etti. Uzun süren toplantılar sonunda parti 242 bölgede adayını belirledi. Böylece CHP’nin aday açıkladığı bölge sayısı yaklaşık 600’e ulaştı. CHP’de büyükşehirlerde mevcut başkanlardan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yeniden aday gösterildi. CHP’nin Tekirdağ’daki adayı da eski PM üyesi ve milletvekili Candar Yüceer oldu.

GENEL SEKRETERLİK YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Burcul Köksal ise Afyonkarahisar için aday gösterildi. Partinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki adaylaşma sorununu da yereldeki uzlaşı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geride kalan hafta sonunda Eskişehir’e yaptığı ziyaret çözdü. Belediyede 25 yıldır başkanlık yapan ve yeniden aday olduğunu söyleyen Yılmaz Büyükerşen’le ilgili partinin yaptığı memnuniyet araştırmalarında “Büyükerşen’le ilgili bir sorun olmadığı ancak uzun yıllar görev yapan Büyükerşen’in yerine artık yeni bir ismin beklendiği” kaydedildi. CHP lideri Özel’in de Büyükerşen’le yaptığı görüşme sonrası Büyükerşen’in önerisi ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da desteğiyle belediyede genel sekreterlik yapmış Ayşe Ünlüce, Eskişehir’e aday gösterildi.

BEŞİKÇİOĞLU SÜRPRİZİ

CHP’nin aday gösterdiği bir diğer sürpriz isim de Ankara’da çekilen Behzat Ç. dizisi ile de tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’a aday gösterilmesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz ettiği ve Etimesgut için İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan’ı önerdiği ileri sürüldü. İddialarla ilgili açıklamayı MYK toplantısı sonrası bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Konuyla ilgili bir kriz yaşanmadığını söyleyen Özel, “Mansur Bey’le bu fikrimi paylaştığımda bayağı hoşuna gitmişti; hâlâ daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Gücüne güç katacaktır” dedi.

İZMİR’DE DEĞERLENDIRME SÜRÜYOR



CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir adayının açıklanmamasıyla ilgili soruya “Değerlendirmeler sürüyor” yanıtını verdi. Partinin yine önceki gün açıklaması beklenen Antalya adayının ise gelecek haftaya bırakıldığı duyuruldu. Gecikmenin nedeninin mevcut başkan Muhittin Böcek’in DEM Parti ile yaşadığı gerginlik olduğu ileri sürüldü.



BÜYÜKERŞEN: ÜNLÜCE’Yİ ÖNERDİM



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen, yerel seçimlerde aday gösterilen Ayşe Ünlüce’yi kendisinin önerdiğini söyledi. Büyükerşen, sosyal medya hesabından Ünlüce’ye destek paylaşımı yaptı. Büyükerşen’in “Canım Eskişehir, değerli hemşerilerim” şeklinde başladığı paylaşım şu şekilde: “25. yılını doldurduğum belediye başkanlığı yolculuğumun son durağına gelmiş bulunuyorum. Görüyorum ki hepimizin gurur duyduğu, Türkiye’de parmakla gösterilen bir kent kimliği oluşturduk. Bu yüzden son derece mutlu ve gururluyum.”

‘ONUR DUYDUM’

“Son durak demişken sanmayın ki bu yolculuk sona eriyor. Büyükşehir belediyemizde yıllardır genel sekreterlik görevini başarıyla yürüten, yol arkadaşım, değerli kardeşim Avukat Ayşe Ünlüce benim önerim. Genel başkanımız Özgür Özel’in takdiriyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak ilan edilmiştir. Çok kıymetli hemşerilerim. 25 yıldır bana göstermiş olduğunuz teveccüh, duyduğunuz güven için çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır beni desteklediğiniz gibi, başkanlığımı devretmekten büyük mutluluk ve onur duyacağım sevgili Ayşe Ünlüce’yi de destekleyeceğinize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Sizleri çok seviyor, hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum. Yolumuz açık olsun.”