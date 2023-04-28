CHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 CHP Adana milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:43

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Adana milletvekili adayları kim? CHP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Adana milletvekili adayları tam listesi...

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Burhannetin Bulut

Sadullah Kısacık

Ayhan Barut

Osman Berke Duvan

Hüseyin Keser

Erkan Karakaya

Orhan Toklu

Kübra Özbiçer Büyükikiz

Ahmet Korkmaz

Sercan Polat

Seyfettin Can

Ebru Yılmaz

Elife Müftüoğlu