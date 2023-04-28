CHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 CHP Adana milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Adana milletvekili adayları kim? CHP Adana milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Adana milletvekili adayları kim? CHP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Adana milletvekili adayları tam listesi...
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhannetin Bulut
Sadullah Kısacık
Ayhan Barut
Osman Berke Duvan
Hüseyin Keser
Erkan Karakaya
Orhan Toklu
Kübra Özbiçer Büyükikiz
Ahmet Korkmaz
Sercan Polat
Seyfettin Can
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu
Resmi İlanlar
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