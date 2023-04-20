CHP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 CHP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Samsun milletvekili adayları kim? CHP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Samsun milletvekili adayları kim? CHP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Samsun milletvekili adayları tam listesi...
CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
Resmi İlanlar
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