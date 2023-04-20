CHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:09

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Mardin milletvekili adayları kim? CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi...

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Sait Çelebi





Şükrü Karaboğa





Nurettin Kılıç





İbrahim Taşdelen





Nilgün Bayraktar





Ömer Durak



