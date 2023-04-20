CHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Mardin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Mardin milletvekili adayları kim? CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:09
CHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Mardin milletvekili adayları kim? CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi...

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Sait Çelebi


Şükrü Karaboğa


Nurettin Kılıç


İbrahim Taşdelen


Nilgün Bayraktar


Ömer Durak



Milletvekili mardin CHP Seçim

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