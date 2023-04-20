CHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Mardin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Mardin milletvekili adayları kim? CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Mardin milletvekili adayları kim? CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi...
CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mehmet Sait Çelebi
Şükrü Karaboğa
Nurettin Kılıç
İbrahim Taşdelen
Nilgün Bayraktar
Ömer Durak
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın ifadelerine tepki