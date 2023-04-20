CHP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Sakarya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Sakarya milletvekili adayları kim? CHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Sakarya milletvekili adayları kim? CHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi...
CHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
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