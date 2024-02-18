CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı. Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Lütfü Savaş'ı, bugünkü aday toplantısında anons etmedi. Toplantıda Savaş'ın adı okunmadan ilçe adayları tanıtıldı.
Toplantıda Hatay ilçe belediyeleri için adaylar sahneye çağrılırken, diğer iller için yapılanın aksine Büyükşehir Belediyesi adayının ismi okunmadı. Bu tavır, Savaş'ın adaylığından resmen vazgeçildiği yorumlarına yol açtı.
Lütfü Savaş ile olarak geçen hafta CHP Parti Meclisi’nde (PM) kamuoyu tepkileri üzerine adaylığının çekilmesi gündeme gelmiş ancak buna karşık Savaş için kesin bir karar alınmamıştı.
Mevcut başkan Savaş'ın ismi, parti tarafından ilk duyurulduğu günden beri tartışmalara konu oluyordu.
Depremin yıl dönümünden bir gün sonra yaptığı açıklamada Savaş, “Ben dün sayın genel başkanımla konuştum. Duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız' diyor. 3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. 10 yıldır CHP’li belediye başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal’in ilkelerine aşığım ve onun emanet ettiği şehri mutlu etme gayreti içerisindeyim. CHP adaylığım devam ediyor. Biz seçimi kazanacağız” ifadelerini kullanmıştı.
REKLAM FİLMİNDE YOKTU
CHP'nin yerel seçimde aday gösterdiği birçok büyükşehir belediye başkan adayının yer aldığı reklam filminde de Lütfü Savaş'ın yer almaması dikkat çekmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor. Hatay’da yapılan anketlerde başkanımıza alternatif görürsem onu Lütfü Savaş’a gösteririm ve adayı değiştiririm. Bir alternatif arayışı içindeyiz” demişti.
ESENYURT ADAYI DA AÇIKLANMADI
Öte yandan CHP, İstanbul Esenyurt’tan aday gösterdiği Ali Gökmen‘in ismini de aday toplantısında ilan etmedi.
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