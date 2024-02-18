Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt

Son dakika gelişmesi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:53
Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenliyor.Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılarda oluyor. CHP'de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri sürdürdük. Seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, sokağın sesine kulak verdik, Parti Meclisi ve milletvekillerimiz dinledik. 3 bin araştırma yaptırdık. Adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik" ifadelerini kullandı.

3 bin 500 adaylık başvurusunda adaylaşamayanların olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum.

Esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, kendisi olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, 'çojk istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım' dediğinde güne başlayanlar var. Kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanya için kendisine belirlediği bütçeyi ilçe belediyesine teklif edenler var.3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var."


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