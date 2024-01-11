Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:40

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:40

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayları belirlendi. Buna göre CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı olarak Burcu Köksal'ı gösterdi. Peki, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli?

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal 18 Ocak 1980'de dünyaya gelmiştir. Sol görüşlü öğretmen bir ailenin çocuğudur. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının ardından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği'nde görev aldı.

BURCU KÖKSAL'IN SİYASİ KARİYERİ

2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı oldu. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde katldı; 25 ve 26. dönem TBMM'ye CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak girdi. 2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.[7] Seçim sonucunda 27. dönem TBMM'ye CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak girdi. 2023 genel seçimlerinde de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiş ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçilmiştir.