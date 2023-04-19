CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:12

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi...

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Tekin Bingöl





2. Umut Akdoğan





3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)





4. Aylin Yaman





5. Ahmet Ersen Özsoy





6. Mehmet Akyürek





7. Mehtap Yücel





8. Mehmet Yula





9. Zeynep Esra Özdemir





10. Ömer Yılmaz





11. Elmas Kübra Karaca





12. Hasan Cem Yılmaz