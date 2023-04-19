CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:12
CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi...

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Tekin Bingöl


2. Umut Akdoğan


3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)


4. Aylin Yaman


5. Ahmet Ersen Özsoy


6. Mehmet Akyürek


7. Mehtap Yücel


8. Mehmet Yula


9. Zeynep Esra Özdemir


10. Ömer Yılmaz


11. Elmas Kübra Karaca


12. Hasan Cem Yılmaz


CHP milletvekili adayı seçimler Ankara

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