CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği kişiyi evden çıkarttırdılar

24 Haziran 2022 Cuma, 20:11

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Mamak'ta evini ziyaret ettiği kişinin iktidarın baskısı sonucu evinden çıkartıldığını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki göstererek faturasını ödememiş ve elektriği kesilmişti.

Bu dönem CHP lideri Ankara Mamak’ta yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen İbrahim Öztürk’ün yaşadığı eve giderek dayanışma ziyaretinde bulundu.

"GAYRİ AHLAKİ YÖNTEMLERLE BUNLARIN YAPILMASI SİYASİ AHLAKA SIĞMAZ"



Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Ali Hikmet Akıllı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun evini ziyaret ettiği kişinin iktidarın baskısı sonucu evinden çıkartıldığını, para teklif edilerek “elektrik kesiminin mizansen olduğunu” söyletmeye çalıştıklarını belirtti.

AKP'liler tarafından ev sahibine, “Niye bu adamı evinde tutuyorsun” denilerek baskı yapıldığını ifade eden CHP’li Akıllı yaptığı açıklamada, “Mızrak çuvala sığmaz. Türkiye’de 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğunu kendileri söylüyorlar. Bizim bunu yapmak için mizansene ihtiyacımız yok. Türkiye’nin her yerinde elektriği kesik insan var. Genel başkanın gündeme getirdiği konuyu boşa çıkarmak için bunu yapıyorlar. Gayri ahlaki yöntemlerle bunların yapılması siyasi ahlaka sığmaz" diye konuştu.