CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: Pek çok ilçede yükselişteyiz

Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 24.02.2024 - 03:00

CHP’li Erkol, yerel seçim çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Erkol, “Mamak, Etimesgut ve Gölbaşı’nda çalışmalara büyük umutlarla ve iddia ile başladık. Bunun yanına adaylar açıklandıktan sonra dikkat çeken yerler eklendi. Keçiören’de başa baş durumdayız. Polatlı’da önde görünüyoruz. Kahramankazan’da, Haymana’da, Kızılcahamam’da, Şereflikoçhisar’da başa baş durumdayız. Beypazarı’nda önde gözüküyoruz” dedi.

Ankara’da Mansur Yavaş’ın da etkisiyle genel anlamda oylarında bir yükseliş olduğunu söyleyen Erkol, “İlçelerin yarıya yakınında başarılı olacağımıza inanıyorum ve bu belediye meclisine de yansıyacaktır” ifadelerini kullandı. Birçok ilçede başa baş durum nedeniyle sandık güvenliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Erkol, bu kapsamda uzun bir süredir çalıştıklarını aktardı.

Sandık görevlileri için bir havuz oluşturduklarını belirten Erkol, “Görevlilerimizin olduğu yerlere en az ikişer tane de müşahit atamayı hedefliyoruz. Yani bir sandığı en az üç kişiyle kontrol edeceğiz” dedi.