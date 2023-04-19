CHP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Ardahan milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Ardahan milletvekili adayları kim? CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:59
CHP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ardahan milletvekili adayları kim? CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi...

CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Özgür Erdem İncesu

2. Özel Özen



CHP milletvekili adayı Ardahan seçimler

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