CHP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:59

Güncelleme: 19.04.2023 - 19:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ardahan milletvekili adayları kim? CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi...

CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Özgür Erdem İncesu

2. Özel Özen



