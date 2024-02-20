Özgür Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusu kabul edilmedi: 'Elektrik kesintisi' iddiası
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi iddiaya göre YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.
'ELEKTRİK KESİNTİSİ' İDDİASI
CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ediyor.
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