CHP'nin 'Hatay' düğümü nasıl başladı, nasıl sürdü, nasıl bitti? 'Yapay zekaya sorsak...'

CHP, yeniden adaylığı bir süredir tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yola devam kararı almıştı. Partisinin grup toplantısında konuya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eleştirileri not ederek, yola devam etme kararı aldık" dedi ve tartışmalara son noktayı koydu. Peki CHP'nin Hatay 'serüveninde' neler yaşandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 21:13
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Yerel seçimlere az bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (İBB) 'Hatay' düğümü çözüldü.

Daha önce "Çok anket yaptık, Lütfü Savaş'ı aşan bir alternatif geliştiremedik" açıklamasında bulunan CHP lideri Özgür Özel, bugün grup toplantısında yaptığı açıklama ile yola Lütfü Savaş ile devam edeceklerini resmen bildirmiş oldu.

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"YOLA LÜTFÜ SAVAŞ İLE DEVAM ETMEYE KARAR VERDİK"

Özel "Son 22 yılda deprem vergilerini doğru yere harcamamış hükumetin sorumluluğunun bir yere yüklenmesi doğru değildi ama biz mesajımızı aldık. Dün gece saat 3'e gelirken biz üzerime düşen bütün eleştiriyi yaparak, Lütfü Savaş'ı ilk kullandığı bazı ifadelerden kendisinin de üzüldüğünü not ederek; ama bir yandan Hatay'ı ele geçirip demografisini değiştirmek isteyen ve Hatay'ı Hatay olmaktan çıkaracak olanlara karşı, örgütümüzün talebi, inancı ve seyre baktığımızda Hatay'da yola Lütfü Savaş ile devam etmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

TERKOĞLU'NDAN 'HATAY' PAYLAŞIMI: 'YAPAY ZEKAYA SORSAK...'

CHP'nin Hatay kararına yönelik tartışmalar sürerken; Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu, kişisel sosyal medya hesabından 'Hatay' göndermesinde bulundu.

Terkoğlu, paylaşımına "Akla en iyi ilaç hafızadır. Yapay zekaya Hatay seçimini sorsak, herhalde bu videoyla yanıt verirdi. Nasıl başladı, nasıl sürdü, nasıl bitti…" notunu düştü.

Söz konusu videoda Özel'in Hatay hakkındaki birkaç ay önceki açıklamaları, Haluk Levent ve Volkan Demirel'e yöneltilen 'adaylık' iddiaları ve son olarak CHP'nin Lütfü Savaş kararı yer alıyor.


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