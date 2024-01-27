CHP Bahçelievler Belediye Başkanı adayı Emine Gülizar Emecan kimdir? Emine Gülizar Emecan kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3’ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Bahçelievler Belediye Başkanı adayı Emine Gülizar Emecan oldu. Yurttaşlar, Emine Gülizar Emecan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, CHP Bahçelievler Belediye Başkanı adayı Emine Gülizar Emecan kimdir? Emine Gülizar Emecan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:14
CHP Bahçelievler Belediye Başkanı adayı Emine Gülizar Emecan kimdir? Emine Gülizar Emecan kaç yaşında, nereli?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye baikan adayları belli oldu. CHP Bahçelievler Belediye Başkanı adayı Emine Gülizar Emecan oldu. Peki, CHP Bahçelievler Belediye Başkanı adayı Emine Gülizar Emecan kimdir? Emine Gülizar Emecan kaç yaşında, nereli?

EMİNE GÜLİZAR EMECAN KİMDİR?

Emine Gülizar Emecan, 1968'da Antalya'da doğdu. İnşaat Mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Bahçeşehir Üniversitesi Genel İşletme alanında da yüksek lisansını tamamladı. Emine Gülizar Emecan, 2011-2015 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı (AR-GE’den Sorumlu) ve 2015-2017 yılları arasında CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri görevlerinde bulundu. Emecan evli ve 1 çocuk annesidir.


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