CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:32

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ensar Aytekin





2. Serkan Sarı





3. Burak Dalgın





4. Seval Bozkurt





5. Selim Panç





6. Fatma Salı Karabacakoğlu





7. Dilek Yalçın





8. Gülizar Yıldız





9. Muharrem