CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Balıkesir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:32
CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ensar Aytekin


2. Serkan Sarı


3. Burak Dalgın


4. Seval Bozkurt


5. Selim Panç


6. Fatma Salı Karabacakoğlu


7. Dilek Yalçın


8. Gülizar Yıldız


9. Muharrem


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