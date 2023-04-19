CHP Bartın milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bartın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:34

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:34

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bartın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bartın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bartın milletvekili adayları kim? CHP Bartın milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bartın milletvekili adayları tam listesi...

CHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Aysu Bankoğlu

2. Ceyda Sargın