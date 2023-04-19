CHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Batman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:35

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:35

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Batman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Batman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Batman milletvekili adayları kim? CHP Batman milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Batman milletvekili adayları tam listesi...

CHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.Hüseyin Yaşar





2. Dicle Arslan





3.Orhan Ekmen





4. Abdullah Polat





5. Menduh Atak