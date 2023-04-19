CHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:37

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bilecik milletvekili adayları kim? CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...

CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yaşar Tüzün

Vedat Kazıcı