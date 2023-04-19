CHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bilecik milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Bilecik milletvekili adayları kim? CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:37
CHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bilecik milletvekili adayları kim? CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...

CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yaşar Tüzün

Vedat Kazıcı


milletvekili adayı Bilecik CHP

İlgili Haberler

CHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Batman milletvekili adayları tam listesi!

CHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Batman milletvekili adayları tam listesi!
CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

CHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? CHP 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler