CHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bilecik milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Bilecik milletvekili adayları kim? CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bilecik milletvekili adayları kim? CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...
CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Yaşar Tüzün
Vedat Kazıcı
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