CHP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:39

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:39

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bingöl milletvekili adayları kim? CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

CHP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Serdar Atalay





Mehmet Canlı





İlhami Gelen