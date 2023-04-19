CHP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bingöl milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Bingöl milletvekili adayları kim? CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:39
CHP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bingöl milletvekili adayları kim? CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

CHP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Serdar Atalay


Mehmet Canlı


İlhami Gelen


CHP milletvekili adayı Bingöl

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