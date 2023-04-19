CHP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bolu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Bolu milletvekili adayları kim? CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:41
CHP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bolu milletvekili adayları kim? CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi...

CHP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Türker Ateş


Mehmet Burak


Zuhal Işın


CHP milletvekili adayı bolu

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