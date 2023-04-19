CHP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bolu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Bolu milletvekili adayları kim? CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bolu milletvekili adayları kim? CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi...
CHP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Türker Ateş
Mehmet Burak
Zuhal Işın
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi