CHP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:41

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:41

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bolu milletvekili adayları kim? CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bolu milletvekili adayları tam listesi...

CHP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Türker Ateş





Mehmet Burak





Zuhal Işın