CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman kimdir? Görkem Duman kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:15

Güncelleme: 29.01.2024 - 23:15

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İzmir Buca Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Buca Belediyesi Başkan Adayı Görkem Duman oldu. Peki, CHP İzmir Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman kimdir? Görkem Duman nereli, kaç yaşında?

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman 27 Haziran 1988 tarihinde İzmir Buca'da doğdu. Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü mezunu olan Görkem Duman üniversite eğitimi sürecinde aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalışarak deneyim kazandı. Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra kendi mimarlık ofisini açarak serbest meslek hayatına adım attı.

2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasi kariyerine başladı. 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.