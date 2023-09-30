CHP Burdur İl Başkanı belli oldu
CHP Burdur İl Kongresi’nde yapılan seçimle Kadir Koç il başkanı oldu.
CHP İl Kongresi, Burdur Belediyesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Saat 10.00’da başlayan kongrede il başkanlığına aday olan Kadir Koç ve Hakan Açar’ın partililere yaptıkları konuşma sonrasında başlayan seçimde toplamda 254 delege oy kullandı.
Seçimin sona ermesiyle açılan sandıklardan 126 oy alan Kadir Koç yeni il başkanı seçilirken diğer aday Hakan Açar ise 119 oyda kaldı.
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