CHP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 CHP Burdur milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:43

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Burdur milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Burdur milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Burdur milletvekili adayları kim? CHP Burdur milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Burdur milletvekili adayları tam listesi...

CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İzzet Akbulut

Hülya Gümüş

Süleyman Erman