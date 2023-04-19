CHP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 CHP Burdur milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Burdur milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Burdur milletvekili adayları kim? CHP Burdur milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Burdur milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Burdur milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Burdur milletvekili adayları kim? CHP Burdur milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Burdur milletvekili adayları tam listesi...
CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İzzet Akbulut
Hülya Gümüş
Süleyman Erman
Resmi İlanlar
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