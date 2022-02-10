CHP Bursa il başkanlığı elektrik faturasını binasına astı: Ödemiyoruz

10 Şubat 2022 Perşembe, 23:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter hesabından yayınladığı videoda, yapılan elektrik zamlarına sert tepki göstererek, zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı, gelen elektrik faturasını parti binasına astı.

"ÖDEMİYORUZ"

Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda il başkanlığına önceki dönem 3 bin 440 lira fatura geldiği belirtilirken, bu ayki faturanın 11 bin 331 lira olduğu görüldü.

İşte CHP Bursa İl Başkanlığı'nın paylaştığı o tweet: