CHP danışmanlarının görevine son mu verildi? CHP danışmanları görevlerine devam edecek mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanlarının görevlerine son verip vermediği merak ediliyor. Peki, CHP danışmanlarının görevine son mu verildi? CHP danışmanları görevlerine devam edecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 19:03
CHP danışmanlarının görevine son mu verildi? CHP danışmanları görevlerine devam edecek mi?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevleriyle ilgili güncellemeye gidildi. Kılıçdaroğlu'nu danışmanlarla ilgili ne karar verdiği araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

CHP DANIŞMANLARININ GÖREVLERİNE SON MU VERİLDİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danışman ve Başdanışmanlık görevlerini yürüten isimlerin, görevlerine son verildiği duyuruldu. CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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